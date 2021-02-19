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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
KİLİS - Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi
- Hastane binası - Zanlının sağlık kontrolü için hastaneye getirilişi ve ayrılışı - Zanlının adliyeye sevki Kilis 'te Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildiKİLİS (AA) - Kırmızı bültenle aranan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken Kilis 'te yakalanan DEAŞ mensubu terörist adliyeye sevk edildi.Bir teröristin Suriye'deki çatışma bölgelerinden kaçak yollardan yurda gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışma sonucu dün yakalanan Kazakistan uyruklu S.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Sınırı geçmeye çalışırken yakalanan zanlı, Kilis Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.