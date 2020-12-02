KİLİS - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Denetlemelerden görüntü - Caddeler ve meydanlardan görüntü Kilis 'te sessizlik hakim olduKİLİS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kilis 'te sessizlik hakim oldu. Kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, denetim yaptı.
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