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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KİLİS - Sokağa çıkma kısıtlaması

KİLİS - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Denetlemelerden görüntü - Caddeler ve meydanlardan görüntü Kilis 'te sessizlik hakim olduKİLİS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kilis 'te sessizlik hakim oldu. Kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, denetim yaptı.

Polis Koronavirüs Trol 

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