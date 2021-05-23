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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
KİLİS - Sınır kapısında 3 kilo 267 gram esrar ele geçirildi

KİLİS - Sınır kapısında 3 kilo 267 gram esrar ele geçirildi

- Narkotik dedektör köpek yardımıyla otomobilde arama yapılması - Özel bölmeye gizlenmiş esrarın ele geçirilmesi Kilis 'te sınır kapısında 3 kilo 267 gram esrar ele geçirildiKİLİS (AA) - Kilis 'te, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir otomobilde 3 kilo 267 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri ve gümrük personeli, Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere gümrük kapısına gelen otomobili şüpheli olarak değerlendirerek x - ray taramasından geçirdi.Ekipler, narkotik dedektör köpekle de otomobilde yaptıkları aramada, vites kolunun arka kısmındaki kol dayama bölümünün altına özel bölmeye gizlenmiş 16 bez torbada 3 kilo 267 gram esrar ele geçirdi.Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

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