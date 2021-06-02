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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
(KİLİS Sınır kapısında 18 adet kaçak telefon yakalandı

(KİLİS Sınır kapısında 18 adet kaçak telefon yakalandı

Çobanbey gümrük müdürlüğü cephe görüntüsü

Kaçak Cep Telefonu Akalan Gizli Bölme Cep Telefonu İstihbarat 

-Tırdan çıkarılan kaçak cep telefonları
-Gümrük görevlilerinin telefonları çıkarması,

( KİLİS ) Sınır kapısında 18 adet kaçak telefon yakalandı KİLİS

- Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapan bir tırda yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış 100 bin TL değerinde 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir tırı risk analizi çerçevesinde x-ray taramasına gönderdi. Arama sırasında tırın bir bölgesinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde tırın gizli bölmelerine saklanmış halde 100 bin TL değerinde 18 adet cep telefonu ele geçirildi. Tır sürücüsü hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (MAD-SVY-
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