KİLİS - Parkta çıkan yangını polis ekipleri söndürdü
- Polis ekiplerinin yangına müdahalesi - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması - Yangın çıkan alan Kilis 'te parkta çıkan yangını polis ekipleri söndürdüKİLİS (AA) - Kilis 'te bir parkta ağaçlık alanda çıkan yangını polis ekipleri söndürdü.Aşıt Mahallesi Karataş Parkı Kilis Belediye Spor Tesisleri yakınındaki parkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye araçları, bölgede sokakların dar olması ve parktaki ağaçlar nedeniyle yangın çıkan alana ulaşmakta güçlük yaşadı.Polis, itfaiyenin gecikmesi üzerine alevlere ağaç dallarıyla ve toprakla müdahale ederek yangını söndürdü.Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alanda soğutma çalışması yaptı.
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