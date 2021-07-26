KİLİS - Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır hattında terörle mücadelede kararlılık mesajı
- Askeri helikopterin alana inmesi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın helikopterden inmesi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerleri selamlaması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasıKİLİS - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
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