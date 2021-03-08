KİLİS - LED ekranlara yöresel şiveyle 'Seni Çok Sevoruk Erdoğan' görseli yansıtıldı
KİLİS - LED ekranlara yöresel şiveyle "Seni Çok Sevoruk Erdoğan" görseli yansıtıldı - LED ekrandan detay - LED ekrana "Seni Çok Sevoruk Erdoğan" yazısıKİLİS (AA) - ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben, Kilis 'te LED ekranlara, yöresel şiveyle "Seni Çok Sevoruk Erdoğan" yazıldı.New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Kilis 'ten de tepki geldi.Belediye Başkanı Servet Ramazan'ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak, kentteki LED ekranlarda yöresel şiveyle "Seni Çok Sevoruk Erdoğan" görseline yer verildi. LED reklam panolarında ayrıca "Love Erdoğan" görselleri de yer aldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım