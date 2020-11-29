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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
KİLİS - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

KİLİS - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

- Boş kalan cadde, sokak ve meydanlardan görüntüler - Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntüler Kilis 'te Kovid - 19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladıKİLİS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis 'te sessizlik hakim oldu. Kentte vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu. Polis ekipleri, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

Koronavirüs Trol 

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