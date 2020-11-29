KİLİS - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Boş kalan cadde, sokak ve meydanlardan görüntüler - Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntüler Kilis 'te Kovid - 19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladıKİLİS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis 'te sessizlik hakim oldu. Kentte vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu. Polis ekipleri, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.
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