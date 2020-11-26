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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KİLİS - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

KİLİS - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

- Caddelerde yürüyen vatandaşlar - Polis ekiplerinin sürücüleri kontrolü - Bazı vatandaşların maske takmaları konusunda uyarılması Kilis 'te Kovid - 19 tedbirleri denetlendiKİLİS (AA) - Kilis 'te İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamındaki denetimler yapıldı.Kovid - 19 tedbirleri kapsamında, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve sigara içmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.Sigara içilmesinin yasak olduğu alanları ve iş yerlerini denetleyen ekipler, vatandaşları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurallara uymaları için uyardı.

Koronavirüs Alışveriş Alabalık Toplu Ulaşım Sigara 

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