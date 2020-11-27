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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KİLİS - Kovid-19 denetimleri sürüyor

KİLİS - Kovid-19 denetimleri sürüyor

- Caddelerde yürüyen vatandaşlar - Polis ekiplerinin sürücüleri kontrol etmesi - Pazardaki vatandaşların maske takmaları konusunda uyarılması Kilis 'te Kovid - 19 denetimleri sürüyor Kilis 'te de Valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, Kovid - 19 denetimlerini sürdürüyor. Tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve sigara içmemeleri uyarısında bulundu. Pazar yerlerini de denetleyen ekipler, esnaf ve halktan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına riayet etmelerini istedi.

Polis Sigara Trol 

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