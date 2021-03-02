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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KİLİS - Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı

KİLİS - Kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldı

- İşletmelerin hazırlık yapması - İşletme sahibi Özgün Gökşen'in konuşması Kilis 'te kapalı işletmeler yeni normalleşme süreciyle açıldıKİLİS (AA) - Kilis 'te kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler yüzde 50 kapasiteyle hizmete başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kentler arasında bulunan Kilis 'te yeni normalleşme sürecine geçildi.Kentte uzun bir aranın ardından hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşayan esnaf da güne erken başlayarak işletmelerinin yolunu tuttu.İşletme sahibi Özgün Gökşen, AA muhabirine, yaklaşık 3 ay boyunca iş yerinin kapalı olduğunu ve paket servis şeklinde hizmet verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı kararların kendilerini mutlu ettiğini belirten Gökşen, "İşletmemiz büyük bir zarar içinde. Bu zararı en az seviyeye indirmek için kurallara uygun bir şekilde çalışacağız. Uzun bir süre kapalı olduğumuz için mekanın temizliği dezenfektanla yapıp sağlıklı bir ortam haline getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Koronavirüs Aritas Muhabir Çay Bahçesi Kıraathane 

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