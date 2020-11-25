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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KİLİS - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü

KİLİS - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü

- AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar - AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin'in konuşması - Kilis AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin de dünyadaki hiçbir kazanımın bir kadının yaşam hakkından değerli olmayacağını dile getirdi.Her zaman şiddete karşı durduklarını aktaran Öztin, kadına yapılan şiddetin cahillik olduğunu kaydetti.
Öztin, hükümet olarak şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba gösterdiklerini ifade ederek, "Ülkemizde terör örgütü PKK’nın ve onun siyasi uzantılarının ağlattığı, evladını elinden alıp hayattan kopardığı ve dünyanın en büyük işkencesini yaşattığı Diyarbakırlı, Şırnaklı gözü yaşlı anneler, onurlu direnişleriyle alçaklarla mücadelede bizlere örnek olan eli öpülesi analarımız... Onlar şiddetin kimlerden ve nasıl geldiğinin en yakın şahitleri olarak aramızda duruyorlar. Onların da acılarının dinmesi için çalışıyoruz çabalıyoruz." şeklinde konuştu.
Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve parti üyeleri de katıldı.

Hükümet Şahit Terör Örgütü 

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