KİLİS - Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
- Tören alanı - İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan'ın Atatürk Anıt'ına çelenk sunması - İstiklal Marşı'nın okunması Kilis 'te de Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.Törene, Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve askeri personel katıldı.
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