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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Törenden görüntüler

İl Başkanları Düşman İşgali Siyasi Partiler Siyasi Parti İstiklal 

-Çelenk sunumlarından görüntüler
-Vali, Belediye Başkanı, Garnizon komutanın çelenk sunumu
-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
-Gününün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, pandemi kurallarına uyularak maske ve mesafe kuralarına göre kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile Kuva-yi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği Başkanı Reşit Yetimoğlu tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasında sonra Mehmet Nimet Erkan Zeytçioğlu İlkokulu Müdürü Gönül Çelen tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir çok etkinlik iptal edilirken, program Maske ve sosyal mesafe kurallarını uyularak gerçekleştirildi.
Etkinliğe Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Savaş Çağlayan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, siyasi partilerin il başkanları, askeri ve yargı mensupları katıldı.
(MAD-SD-
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