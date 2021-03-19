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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kilis’e atılan roketler saplandıkları topraktan çıkarıldı

Kilis’e atılan roketler saplandıkları topraktan çıkarıldı

Toprağa saplanan roket

Sosyal Medya Roketli Saldırı Bomba İmha Uzmanları Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-Roketten görüntüler
-Genel ve detaylar
-Güvenlik koridoru
-Kepçe yardımıyla roketin çıkarılması
-Genel ve detaylar
-Olay yerinden çalışmalardan görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’e Suriye’den atılan iki roket saplandığı topraktan bomba imha uzmanları tarafından çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, 20.55 sıralarında Suriye'den atılan 2 roket Kilis kent merkezindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ndeki iki ayrı boş araziye düştü. Roketlerin düştüğü bölge polis ekipleri tarafından kordon altına alındı. Kilis Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Toprağa saplanan roketler bomba imha uzmanları tarafından kepçe yardımıyla çıkarıldı. “Roketler patlamadı” Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “18 Mart 2021 tarihinde 20.55 sıralarında Kilis Merkez’e Suriye’den (PYD Bölgesi) atıldığı değerlendirilen iki adet roket düşmüş ancak patlamamıştır. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma ve maddi hasar meydana gelmemiştir” denildi. “Roketler hasar ve ziyan meydana getirmedi” Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den Kilise atıldığı belirlenen ve boş araziye düşen roketler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamış, hasar ve ziyan meydana gelmemiştir. Rusya Federasyonu tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir” denildi. “Kilis’te 27 kişi roketli saldırılarda hayatını kaybetti Kilis’e ilk roket DEAŞ terör örgütü tarafından 18 Ocak 2016 tarihinde bir okulun bahçesine atılması sonucu 1’i öğrenci 2 kişi hayatını kaybetmişti. Son roket ise PKK/YPG tarafından 2018 yılında Zeytin dalı Harekatı sırısana Şubat ayı içerisinde atılmıştı. Kilis’te 2016-2018 yılları arasında atılan roketler nedeniyle 27 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi ise yaralanmıştı. (MAD-Y)
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