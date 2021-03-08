KİLİS - Dünya Kadınlar Günü kutlandı

- Salondan detay - Kadınlara çiçeklerin takdim edilmesi - Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar'ın konuşmasıKİLİS (AA) - Kilis 'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehit ve gazi yakınları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.Kentteki bir otel tarafından organize edilen programına, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, şehit ve gazi aileleri ile otelin genel müdürü Hüseyin Aslan katıldı. Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, burada yaptığı konuşmada, kadınların sadece yılın bir gününde hatırlanmaması gerektiğini söyledi.
Muhtar, kadına şiddeti kınadığını ifade ederek, şiddet uygulayanların hukuk karşısında gereken cezayı alması gerektiğini kaydetti. Programda, kadınlara çiçek takdim edildi.
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