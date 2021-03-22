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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KİLİS - Down sendromlu çocuklar, Kilis'in tescilli cennet çamuru tatlısını yaptı

KİLİS - Down sendromlu çocuklar, Kilis'in tescilli cennet çamuru tatlısını yaptı

- Down sendromlu çocukların cennet çamurunu yapması - Çocukların eğlenmesiDown sendromlu çocuklar düzenlenen etkinlikte Kilis 'in tescilli cennet çamuru tatlısını yaptıKİLİS (AA) - Kilis 'te, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar, cennet çamuru tatlısını yaptı.Özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar için bir otelde düzenlenen etkinlikte müzik eşliğinde eğlendi.Çocuklar, daha sonra etkinlik için özel olarak hazırlanan önlüklerini giyip şapkalarını takarak kentin en önemli lezzetlerinden olan tescilli cennet çamuru tatlısını yaptı, gün dolayısıyla hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi.Otelin genel müdürü Hüseyin Aslan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bugün down sendromlu kardeşlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bugün burada duygusal ve renkli anıların yaşanmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Rehabilitasyon Cennet Sosyal Sorumluluk Projesi Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Sorumluluk 

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