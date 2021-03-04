Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
KİLİS - 'Dinamik Denetim Süreci'

KİLİS - 'Dinamik Denetim Süreci'

KİLİS - "Dinamik Denetim Süreci" - Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi ve Vali Yardımcısı Mesut Tabakçıoğlu'nun katılımıyla iş yerlerinde yapılan denetimler - Polis ekiplerinin araçları denetlemesiKİLİS (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Kilis 'te başladı.
Yüksek risk grubunda bulunan Kilis 'te, Kovid - 19 ile mücadele kapsamında tedbirler arttırılarak 1040 görevli ile denetimler yapıldı.Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi ve Vali Yardımcısı Mesut Tabakçıoğlu, denetimlere katılarak işletmelerde yüzde 50 kapasite şartına uyulması, HES kodu denetiminin yapılıp yapılmadığı, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyum kontrol etti.Tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları uyarısında bulundu.Ekipler, şehir içi ve vatandaşların kalabalık bulunduğu diğer alanları da denetledi.

Polis Koronavirüs Kalaba Alabalık Şehir İçi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement