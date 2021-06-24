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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KİLİS - Çobanbey Gümrük Kapısı'nda mermi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

KİLİS - Çobanbey Gümrük Kapısı'nda mermi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi

- Ekiplerin araçta arama yapması - Ele geçirilen kurusıkı tabancalarÇobanbey Gümrük Kapısı'nda mermi ve kurusıkı tabanca ele geçirildiANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Çobanbey Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda çimento yüklü iki aracın çekicisinde 23 bin 500 mermi ile 270 kurusıkı tabanca ele geçirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan analiz neticesinde, çimento yüklü iki aracın kaçakçılık girişiminde kullanılabileceği tespit edildi. Şüpheli araçların Suriye'ye açılan Çobanbey Gümrük Kapısı'na gelmesiyle sistemin uyarı vermesi üzerine operasyon için harekete geçildi.Şüpheli araçların gümrük işlemleri durdurularak, araçlar arama hangarına alındı. Aramada araçların çekicisinin yan dolaplarında bulunan karton kutulardan şüphelenen ekipler, detaylı incelemede burada mermiler ve kurusıkı tabanca bulunduğunu belirledi.Operasyonda 23 bin 500 mermi ile 270 kurusıkı tabanca ele geçirildi.Olaya ilişkin soruşturmayı Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Savcı Kaçak Kurusıkı Tabanca Kaçakçılık Harekete Geç 

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