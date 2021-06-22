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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KİLİS - Bir marketin duvarında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

KİLİS - Bir marketin duvarında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

- İtfaiye ekiplerinin çalışması - Ekiplerin kediyi bulunduğu yerden çıkarması - İtfaiye personeli Mahmut Tüfekçiyaşar'ın konuşması Kilis 'te bir marketin duvarında sıkışan kediyi itfaiye kurtardıKİLİS (AA) - Kilis 'te bir marketin duvar aralığına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan markette alışveriş yapan bir müşteri, içeride kedi sesini duyması üzerine itfaiyeye haber verdi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, duvar içine geçtiği tahmin edilen kediyi alçıpanı keserek yarım saat süren çalışmanın ardından çıkardı.Kedinin sağlık kontrolleri için veteriner hekime teslim edileceği öğrenildi.

Alışveriş Market Trol 

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