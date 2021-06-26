KİLİS - Bir kişinin yaşadığı evi yaktığı iddia edildi
- Yangının çıktığı ev - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması Kilis 'te bir kişinin yaşadığı evi yaktığı iddia edildiKİLİS (AA) - Kilis 'te, bir kadının yaşadığı evi ateşe verdiği ileri sürüldü.İddiaya göre, eşi M.B. ile boşanma aşamasında olan N.B, Atatürk Mahallesi'ndeki evlerini ateşe verdi.Evden dumanların yükselmesiyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.Dumandan etkilenen N.B. ise sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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