KİLİS - Arazide bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek
- Yaralı bulunan kızıl şahin - Şahine su içirilmesi - Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde şoför olan Cemal Arslan'ın konuşması - Arslan'ın kızıl şahini yetkililere teslim etmesi Kilis 'te arazide bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecekKİLİS (AA) - Kilis 'te belediye çalışanının arazide bulduğu yaralı kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak. Kilis - İslahiye kara yolu Boğazkerim köyü yakınlarında kamyonla kum getirmeye giden Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde şoför Cemal Arslan, yaralı kızıl şahin buldu.Arslan'ın durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine kızıl şahin, ekiplerce koruma altına alındı.Kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
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