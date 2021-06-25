Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KİLİS - Arazide bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

KİLİS - Arazide bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

- Yaralı bulunan kızıl şahin - Şahine su içirilmesi - Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde şoför olan Cemal Arslan'ın konuşması - Arslan'ın kızıl şahini yetkililere teslim etmesi Kilis 'te arazide bulunan yaralı kızıl şahin tedavi edilecekKİLİS (AA) - Kilis 'te belediye çalışanının arazide bulduğu yaralı kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak. Kilis - İslahiye kara yolu Boğazkerim köyü yakınlarında kamyonla kum getirmeye giden Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde şoför Cemal Arslan, yaralı kızıl şahin buldu.Arslan'ın durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine kızıl şahin, ekiplerce koruma altına alındı.Kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Su Bild Belediye Çalışanı Altın Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement