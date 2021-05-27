KİLİS - 27 Mayıs 1960 darbesi protesto edildi

- AK Parti il binası - Parti binası önünde toplanan partililer - AK Parti Kilis İl Başkan Yardımcısı Burak Bulut'un açıklamasıKİLİS (AA) - AK Parti Kilis İl Başkan Yardımcısı Burak Bulut da Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze alarak bu uğurda çok sayıda bedel ödediğini ifade etti. Hamuru vatan sevgisiyle yoğrulan milletin evlatlarının hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler gördüğünü ve idam sehpalarında şehit edildiğini hatırlatan Bulut, "Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edinmiştir." dedi. Milletin darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozduğunu ifade eden Bulut, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin demokrasi düşmanlarına en büyük dersi verdiğini kaydetti.
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