KİLİS - 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması

- Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören - Atatürk Anıtı'na çelenk konulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Kilis , Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması KİLİS (AA) - Kilis , Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kilis 'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Recep Soytürk, öğretmenleri tebrik etti. Törene, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğretmenler katıldı.
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