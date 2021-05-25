Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KİLİS - 200 dönüm arpa ve buğday ekili tarla yandı

KİLİS - 200 dönüm arpa ve buğday ekili tarla yandı

- Yangın çıkan arazi Kilis 'te 200 dönüm arpa ve buğday ekili tarla yandıKİLİS (AA) - Kilis 'in Polateli ilçesinde 200 dönüm arpa ve buğday ekili tarla yandı.Alınan bilgiye göre, Yeniyapan köyünde arpa ekili tarlada çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayılarak buğday ekili araziye sıçradı.Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Mahalle sakinlerinin de traktörlerle destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın güçlükle söndürüldü.Yangın nedeniyle yaklaşık 200 dönüm arpa ve buğday ekili tarla zarar gördü.

Bild Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement