Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun ortak açıklaması (1) - ANKARA
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun salona gelişi - Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından ortak açıklama yaptı. (1)
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