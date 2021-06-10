- Kılıçdaroğlu, CTP lideri Erhürman ile görüştü



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhüman bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte KKTC ana muhalefeti Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhüman ile görüşme gerçekleştirdi. Meclis Şeref Salonu’ndaki görüşmede, CTP lideri Erhürman'a, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Gazimağusa milletvekili Asım Akansoy, Girne milletvekilleri Fikri Toros ve Fazilet Özdenefe eşlik etti. Ağırlıklı olarak Kıbrıs sorununda gelinen son gelişmelerin ele alındığı toplantıda Erhürman, Kılıçdaroğlu’na Kıbrıslı Türklerin varoluş ve kendi ayakları üzerinde durabilme mücadelesi verdiğini anlattı. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın kendileri açısından büyük önem arz ettiğini dile getiren Erhürman, olası bir çözüm durumunda Kıbrıs Türk ekonomisiyle Kıbrıs Rum ekonomisinin belli bir dengede olması gerektiğini ifade etti.

"Siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm mücadelesi devam ediyor” Adanın 2 kurucu ortağından birisi olan Kıbrıslı Türklerin hak ettiği noktada olabilmesi gerektiğini belirten Erhüman, Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukukun içine dahil olması ve uluslararası toplumun eşit bir mensubu olarak her yerde kabul görebilmesi gerektiğini ifade etti.

Amaçlarının Kıbrıslı Türk gençlerin adadan göç etmek yerine burada kalması olduğunun altını çizen Erhürman, kendi ayakları üstünde durabilen bir ekonomi oluşturma hedefinde olduklarını kaydetti.

Erhüman, siyasi eşitlik konusunda verilen mücadeleyi de özetleyerek Kıbrıslı Türklerin bu adanın 2 kurucu ortağından birisi olduğunu, bunun yalnızca bir iddia değil, hukuk metinleriyle tespit edilmiş bir olgu olduğunu vurguladı. Erhürman, bu gerçeklik üzerinden siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm mücadelesini yıllarca verdiklerini, mücadelenin halen sürdüğünü dile getirdi. “Kıbrıslı Türkler, diğer ortak karşısında geriye itilmemeli” Kıbrıs Türk halkının 2004 yılındaki referanduma "evet" dediğini, 2017’de de Crans Montana’da hem Kıbrıs Türk tarafının hem de Türkiye’nin çözüm iradesini ortaya koyduğunu belirten Erhürman, Rum lider Nikos Anastasiadis tarafından masanın devrildiğini anlattı. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kendi halkına anlatamayacağı gerekçesiyle Anastasiadis’in çözümden kaçan taraf olduğunu kaydeden Erhürman, “Bizim yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının Birleşmiş Milletler parametreleri içinde olan, BMGK kararlarında çok açık bir şekilde tanımanmış olan siyasi eşitlik kavramını dünyaya anlatmaktır" dedi.

Erhüman, "Bunu dünyaya anlatmakta da güçlük çekmememiz lazım çünkü bunlar BMGK kararlarında yazıyor. Biz bir an önce bu istikrarsız durumun ve Kıbrıs Türk halkının diğer ortak karşısında hep geriye itilmesi durumunun bir an önce ortadan kaldırılması için doğru dış politika hamlelerinin yapılması gerektiğini savunuyoruz” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye’de daha çok anlaşılabilmesi için birlikte çalışmalar yapma dileğini Kılıçdaroğlu’na ileten Erhürman, “Burada olmanız umarım bir başlangıç noktası olur ve bundan sonra daha çok konuşma fırsatı buluruz” dedi.

Kılıçdaroğlu: "Karşılıklı dayanışma içerisinde sorunları masayı yatırıp çözümler bulabiliriz" CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kardeş partileri olan CTP ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CTP’nin Kıbrıs’ta verdiği mücadeleyi selamladıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, CTP’nin parlamentoda temsil sayısının artmasını beklediklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Sizler başarılı olduğunuz sürece Kıbrıs’ın sorunlarının daha hızlı çözüleceğine inanıyorum. Bizlerin görevi de demokrasi konusunda her türlü desteği vermektir. Karşılıklı dayanışma içerisinde sorunları masaya yatırıp çözümler bulabiliriz” dedi.



