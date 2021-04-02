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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu, ArtAnkara 7. Çağdaş Sanat Fuarı'nı gezdi

Kılıçdaroğlu, ArtAnkara 7. Çağdaş Sanat Fuarı'nı gezdi

Kılıçdaroğlu’nun sanat fuarını gezmesi

Özgürlük Anayasa Mahkemesi Yasa Teklifi Parlamento Basın Mensupları 

-Soru cevap
-Meral Akşener müze gezmesi
-Detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da ArtAnkara 7. Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti. CHP liderine ziyareti esnasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da eşlik etti. Kılıçdaroğlu ziyaretini sonlandırdıktan hemen sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Sanat Fuarı’na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi hakkında yaptığı açıklamayı hedef aldı. Kılıçdraoğlu, “Hukukun olmadığı yerde, Anayasa'nın ayaklar altına alındığı yerde, Anayasa Mahkemesine gerek yok anlamındadır bu açıklama, doğru bir yaklaşım değildir. Devletin bütün kurumlarının korunması lazım o kurumların başında da anayasa mahkemesi geliyor. Anayasa mahkemesini ve kararlarını eleştirebiliriz, Anayasa Mahkemesine yapılan atamaları eleştirebiliriz ama kurum olarak anayasa mahkemesinin korunması önemlidir. Can ve mal güvenliği, demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, adalet için Anayasa Mahkemesi önemlidir. En son başvurduğumuz bir yargı makamıdır. Anayasa Mahkemesini gelip kapatalım demek, doğru bir yaklaşım değil ve demokrasiye inanmamak anlamına gelir” diye konuştu.
Meclis’te güvenlik soruşturmasıyla ilgili yasa teklifinin oylanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “TBMM Başkanı bu sözleriyle bulunduğu koltuğa yakışmıyor. Ne demek pişman ederim, aslında kendisinin pişman olması lazım. İç tüzüğün öngördüğü kurallar çiğneniyor. TBMM’ye sabotaj yapılıyor. Kurallar çiğnendikten sonra, gelen talimat üzerine işlem yapılıyor. İç tüzüğe göre bir yıl daha parlamentoya gelmemesi gereken bir yasa teklifi yeniden toplanılıyor ve yeniden görüşülmeye başlanıyor." Parlamentoda görüşülen yasa teklifinin içeriğinin ne olup olmadığının, neyi getirip götürdüğünün düşünülmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Parlamento ciddi bir vesayet altında, darbe dönemlerinde böyle bir vesayet görülmedi. Meclis Başkanı’nın oturup düşünmesi yerine ben sana gösteririm demek ya da tehdit etmek o makama yakışmaz” ifadelerine yer verdi. Üçüncü ittifakın kurulması konusunda düşünceleri sorulan Kılıçdaroğlu, “Bir ittifak olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şu anda görünen iki tane ittifak var. Üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı zaman gösterir” dedi.
Basın mensupları tarafından, ArtAnkara 7. Çağdaş Sanat Fuarı hakkında düşünceleri sorulan Kılıçdaroğlu, “Çok güzel, Ankara'ya yakışan bir fuar, buna benzer fuarların olması lazım, Ankara bir kültür kenti, önceden kültür kenti olmaktan uzaklaştırılmıştı şimdi önemli adımlar atılıyor. Keşke bu sergiyi Sayın Şentop da gezse, kültür nedir, sanat nedir, sanatçı nedir bir görebilse, ders almak istiyorsa burada sanatçılar var sanatçılardan ders alabilir” şeklinde konuştu.

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