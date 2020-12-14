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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KİEV - Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali faciasının tasfiyesinde yer alanlar anıldı

KİEV - Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali faciasının tasfiyesinde yer alanlar anıldı

- Çernobil Kahramanları Anıtı - Anma törenine gelenler - Anıta çiçek bırakılması Ukrayna 'da Çernobil Nükleer Santrali faciasının tasfiyesinde yer alanlar anıldıKİEV (AA) - Ukrayna 'da 1986'da yaşanan Çernobil Nükleer Santrali faciasının tasfiyesinde yer alanlar anıldı.Başkent Kiev'de yer alan Çernobil Kahramanları Anıtı'nda düzenlenen törene, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitriy Razumkov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak katıldı.
Katılımcılar anıta çiçek bıraktıktan sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. ünitesinin üzerinin koruyucu bir plakayla kapatıldığı gün olan 14 Aralık, 2006'dan beri ülkede facianın tasfiyesinde yer alanları anma günü olarak gerçekleştiriliyor.Faciadan sonra tasfiye çalışmalarında yaklaşık 600 bin kişinin yer aldığı ve yüksek derecede radyasyona maruz kaldığı tahmin ediliyor. - Çernobil faciası Ukrayna ’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu.Patlamadan çıkan zehirli bulut, başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa’nın bir kısmını etkilemiş, zehirli bulutlar, ABD, Kanada ve hatta Japonya’ya bile ulaşmıştı.

Lens Saygı Duruşu Radyasyon Başkent Irak 

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