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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KİEV - Kırım'la dayanışma etkinliği düzenlendi

KİEV - Kırım'la dayanışma etkinliği düzenlendi

- Genel görüntüler Kiev 'de Kırım'la dayanışma etkinliği düzenlendiKİEV (AA) - Ukrayna'nın başkenti Kiev 'de Kırım'la dayanışma etkinliği gerçekleştirildi.
Taras Şevçenko Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Kırım'a kartpostal ve kitaplar göndermek için stant kuruldu.Etkinlikte, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Özerk Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Anton Korineviç'in yanı sıra pek çok insan hakları aktivisti değerlendirmelerde bulundu.Etkinlik organizatörlerinden sivil toplum kuruluşu "CrimeaSOS" yetkilisi Denis Savçenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene etkinliğin ikincisini düzenlediklerini belirterek, "9 Mart 2014'te Kırım'da işgal karşıtı gösteri düzenlenmişti ve sonrasında 7 kişi kaçırıldı. Bu nedenle Kırım'a destek göstermek için bu günü seçtik." dedi.
Savçenko, etkinlik kapsamında Kırım'a kartpostal ve kitaplar göndermek istediklerini ifade ederek, "Amacımız, Kırımlıların Ukrayna edebiyatı okumasını ve mental olarak Ukrayna'nın parçası kalmasını sağlamak." diye konuştu.

Sivil Toplum Kuruluşu Edebiyat Muhabir Sivil Toplum Başkent 

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