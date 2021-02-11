- Kiev'de kar yağışları okulları tatil ettirdi

-okul önünden detay

-okul bahçesi detay

-sokaklardan detay



( KİEV ) KİEV



- Ukrayna’da günlerdir etkisini devam eden kar yağışları nedeniyle başkent Kiev'de ilköğretim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildi.

Ukrayna’da geçtiğimiz haftadan bu yana aralıksız bir şekilde devam eden kar yağışları yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkenin birçok bölgesinde yollar ulaşıma kapanırken, zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor. Belediyelere ait kar temizleme araçları gece gündüz yollarda temizleme ve tuzlama çalışması yürütürken, kar yağışından olumsuz etkilenen şehirlerde okullar tatil ediliyor. Eğitim-öğretime ara verilen diğer bir kent de Kiev oldu. Başkent Kiev’de ilköğretim kurumlarında bugün ve yarın eğitime ara verildiği duyuruldu. Anaokulları ve kreşlerin tatil edildiği, hava sıcaklığının eksi 14’e kadar düştüğü başkentte, duruma göre tatilin uzayabileceği belirtildi. Meteoroloji uzmanları kar yağışının hafta sonu da devam etmesinin beklendiğini belirtiyor.



loading...