Kibyra’nın tarihi dönemini ahşaptan yaptığı eserlere yansıtıyor

-- Eryılmaz ile röp



( BURDUR )- Tarihi yeniden şekillendiren Eryalçın: “En büyük arzum bu sanatı yeni yetişen nesillere öğretmek” BURDUR



- Burdur’un Gölhisar ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Eryalçın, ağaçtan yaptığı oyma eserlere, Kibyra Antik Kenti’ndeki tarihi eserlerin üzerinde bulunan motifleri işliyor. BURDUR ’un Gölhisar İlçesi, Merkezcami Mahallesinde yaşayan ve geleneksel yontma el sanatlarını yaşatan nadir ustalardan biri olan 75 yaşındaki Mehmet Emin Eryalçın, 20 yıldır ağaç yontma işçiliği ile çeşitli eserler yapıyor. 2 metrekarelik atölyesinde tek başına sanatını devam ettiren Eryalçın, ceviz, meşe, çalı, gürgen, kiraz gibi ağaç kütüklerinden faydalanarak Kibyra’da ortaya çıkarılan her türlü alet, edevat ve eşyaları, üzerlerinde bulunan motiflerle beraber yontarak Kibyra tarihini ahşaba yansıtıyor. Kibyra döneminde taş ve kumdan yapılmış her türlü eseri, ahşaptan yaparak yeniden şekillendiren Eryalçın, yaptığı eserlere Kibyra Dönemi sanat estetiği yanında Osmanlı Tarzı yapım ve süsleme motiflerini de kullanıyor. Eserlerini İstanbul ve Ankara’da sergileme fırsatı bulan Eryalçın, yaptığı eserleri para karşılığında satmadığını da belirtti.

Eryalçın, "Ben şu anda hobi olarak, 2005 yılından bu tarafa bu işlerle uğraşıyorum. Geçmiş yıllarda atalarımızın kullandığı alet ve ekipmanları tekrar yapıyorum. Yaptığım eserlerde kullandığım motifleri, ilçe merkezinde eski ahşap evlerden ve Kibyra Antik Kentindeki tarihi eserlerin üzerindeki şekillerden alarak ağaç eserlere yansıtıyorum. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul ve Ankara'daki etkinliklerde eserlerimi sergileme fırsatı buldum. Bu işi para karşılığı yapmıyorum. Üst düzey yöneticilerimiz dahil hediye ettiğim eserler oldu ama daha hiçbir eseri para karşılığında birisine satmadım. Ben eserlerim bilinsin, tanınsın istiyorum. Bu işten maddi bir beklentim yok. Bu benim için büyük mutluluk kaynağı." dedi.

En büyük arzum bu sanatı yeni yetişen nesillere öğretmek Kendisinden sonra bu sanatı yaşatacak birisinin olmamasından yakınan Eryalçın, oğlu ve torununa bu sanatı öğretmeye çalıştığını fakat bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Eryalçın, “ Gönül istiyor ki bu tarihi, geleneksel el sanatlarımızı yeni nesiller de öğrensin. Bu sanatımız yaşatılsın. İlçemizde Kaymakamlığımız ve geçmiş valilerimiz, Halk Eğitim Merkezlerinde bu sanatı öğretmem konusunda kurslar açmam yönünde girişimleri oldu. Ama mevzuat gereği yaşlı olduğum gerekçesiyle bu çalışmalar gerçekleştirilmedi. En büyük arzum bu sanatı yeni yetişen nesillere öğretmek” diye konuştu (CTK)



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