Kıbrıs’taki deprem Mersin’de de hissedildi

-Caddedeki vatandaşlardan görüntü

-Durakta bekleyen vatandaşlardan görüntü

-Trafik akışından görüntü



( MERSİN ) MERSİN



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Magusa’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Mersin’de de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 17.27’de Gazi Magusa’da deprem meydana geldi. 55 kilometre derinlikte meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Mersin’de de hafif şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarken, kentte herhangi bir panik ve olumsuzluk yaşanmadı. (KYM-



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