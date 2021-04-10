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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kıbrıs'ta terör propagandası yapan 1 kişi, Türkiye'ye getirildi

Kıbrıs'ta terör propagandası yapan 1 kişi, Türkiye'ye getirildi

Kıbrıstan gelen geminin limana yanaşması

Propaganda Gesi Hapis Cezası Terör Örgütü 

-Polislerden görüntü
-Polislerin gemiye girmesi
-Şahsın gemiden çıkarılması
-Polis arabasına bindirilmesi

( MERSİN ) -- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesinde, PKK adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen ve Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, deniz yoluyla KKTC'den Türkiye'ye getirildi- Şahıs, ifadesinde Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok sokak eylemine katıldığını, GKRY bölgesinde de PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten bir dernek üzerinden örgüte elaman temini yaptıklarını söyledi MERSİN

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesinde, PKK adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen ve Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, deniz yoluyla KKTC'den Türkiye'ye getirildi.
Şahıs ifadesinde, Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok sokak eylemine katıldığını, GKRY bölgesinde de PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten bir dernek üzerinden örgüte elaman temini yaptıklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli bir şahsın, KKTC ve GKRY bölgesinde PKK adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bunun üzerine KKTC tarafından deport edilen şahıs, gemiyle Türkiye'ye gönderildi. Mersin Limanına gelen gemide bulunan şahıs, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. GKRY'de dernek çatısı altında örgüte elaman temini yapıyorlarmış Emniyette ifadesi alınan şahıs, yaptıkları faaliyetlerle ilgili önemli bilgiler verdi. İfadesinde şahıs, Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok sokak eylemine katıldığını, GKRY bölgesinde PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten bir dernek üzerinden örgüte elaman temini yaptıklarını, Türkiye'den kaçan örgüt mensuplarını dernek çatısı altında himaye ettiklerini belirtti.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanan şahıs, önce Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, ardından ise cezaevine teslim edildi. (KRY-
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