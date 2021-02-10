Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Dönmez, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi İbrahim Dönmez hayata gözlerini yumdu. Gazi Dönmez için ikamet ettiği Izgar Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi.

Dönmez’in cenazesi, Izgar Mahallesi Camii’nde kılınan namazın ardından dualarla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Erdoğan, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(HT-



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