Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni

Hastane Kanser Tedavisi Cenaze Askeri Tören 

-Konuşmalar
-Cenaze namazının kılınması
-Fotoğraf

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Dönmez, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi İbrahim Dönmez hayata gözlerini yumdu. Gazi Dönmez için ikamet ettiği Izgar Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi.
Dönmez’in cenazesi, Izgar Mahallesi Camii’nde kılınan namazın ardından dualarla mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Erdoğan, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(HT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı