- Kıbrıs gazisi karda aç kalan sahipsiz hayvanları besledi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kar yağışından vatandaşlar etkilendiği kadar sahipsiz hayvanlar da etkileniyor. Kıbrıs gazisi Dursun Beytosun da yaz kış demeden hayvanları besliyor. İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor. Kar yağışından vatandaşlar etkilendiği kadar sahipsiz hayvanlar da etkileniyor. Kıbrıs gazisi Dursun Beytosun da yaz kış demeden ekmek ve etlerle hayvanları besliyor. Sarıyer’de ormanda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını besleyen gazi, herkesin hayvanları düşünmesi gerektiğini belirtti.

Belgrad Ormanı'nda sürekli hayvanları besleyen Kıbrıs Gazisi Dursun Beytosun, “Bu işi sürdürüyorum. Kıbrıs’tan beri askerim, gaziyim. Gönüllü bir insanım. Yiyecekleri komşularımdan fırıncı arkadaşlardan alıyorum, köşebaşlarına atıyorum. Sabah geldim. 12’den beri buralardayım. Ormanlara girmediğim yer yok, ben daha çok yabani hayvanlara bırakıyorum" dedi.

(HK-



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