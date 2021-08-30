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Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazından detay

Hastane Cenaze İlham Askeri Tören Akkale 

-Cenazeden görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanlı Kıbrıs gazisi Galip Tanrıkulu, son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla hastanede tedavi altında olan iki çocuk babası Gazi Tanrıkulu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Galip Tanrıkulu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip ilçenin Karşıyaka Camiinde Çan Müftüsü Mustafa Korkmaz'ın kıldırdığı namaz sonrası yapılan askeri törenle Çan Belediyesi Şehir Mezarlığına defnedildi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Merkez Komutanı Deniz Albay Türker Altıngöz, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çanakkale Gaziler Derneği üyeleri, siyasî parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra sevenleri katıldı.
(SŞ-MŞ)
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