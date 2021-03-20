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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kıbrıs gazisi, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntüler

Hastane Cenaze Cenaze Namazı 

-Cenazeye katılanlar yapılan dualar
-Cenaze namazının kılınması
-Askerlerin gazinin tabutunu taşıması

( KİLİS ) - KİLİS

- Kıbrıs gazisi 87 yaşındaki Ulaştırma Kıdemli Başçavuş Mahmut Selçuk, Kilis’te devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 87 yaşındaki Ulaştırma Kıdemli Başçavuş Mahmut Selçuk, Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ulaştırma Astsubay olarak Kıbrıs’ta gazi olan Selçuk için Mezarlık Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu, Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile Kilis garnizon komutanlıklarında görevli rütbeli askerler ile vatandaşlar katıldı.
Kıbrıs Gazisi Mahmut Selçuk, Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, Kilis Asri Mezarlık’ta defnedildi. (MAD-LO-Y)
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