Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı

Kıbrıs Gazisi askeri törenle ebediyete uğurlandı

CENAZENİN ASKERLEİRN OMZUNDA CAMİYE GETİRİLMESİ

Hastalık Pankreas Kanseri Cenaze Namazı Askeri Tören Pankreas 

-HELALLİK ALINMASI
-CENAZE NAMAZI
-GAZİNİN FOTOĞRAFI

( MANİSA )- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayan Kıbrıs Gazisi Necdet Uysal son yolculuğuna uğurlandı MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayan Kıbrıs Gazisi Necdet Uysal (67) son yolculuğuna uğurlandı. Alaşehir protokolü de, Tepeköy Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan gazi Uysal'a son vazifelerini yerine getirdi. Alaşehirli Kıbrıs Gazisi 3 çocuk babası Necdet Uysal (67) yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Necdet Uysal saat 11.00’de Alaşehir'in kırsal Tepeköy Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
Tepeköy Mahallesi Camiinde kılınan cenaze namazından sonra düzenlenen askeri törenle Tepeköy Mezarlığı’nda toprağa verilen Necdet Uysal'ın son iki aydır pankreas kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Tepeköy Mahallesinde gerçekleştirilen askeri törene Gazi Uysal'ın ailesinin aynı sıra, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay Mevlüt Ece, Alaşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Saraç ve vatandaşlar katıldı.
(HK-SC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement