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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Khor Abdullah Kanalı’nda demir yüklü İran gemisi battı

- Khor Abdullah Kanalı’nda demir yüklü İran gemisi battı

-Kurtarılan mürettebatın görüntüleri

İran Batın Trol 

--Geminin batma anı

( BAĞDAT ) BAĞDAT

- Irak'ın Um Kasr Limanı'na giden İran'a ait demir yüklü gemi Khor Abdullah Kanalı’nda battı. Gemide bulunan 6 mürettebatın kurtarıldı. Irak Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’a ait demir yüklü bir geminin Irak'ın Um Kasr Limanı'na gittiği sırada battığı ve gemideki mürettebatın kurtarıldığı belirtildi. Irak Limanlar Genel Şirketi Denizcilik Kontrol ve Yönlendirme Dairesi Müdürü Ramzi Isha yaptığı açıklamada, İran’a ait demir yüklü Turan isimli geminin teknik bir nedenden dolayı Khor Abdullah Kanalı’nda battığını ifade etti.
İran’a ait geminin Um Kasr Limanı'na doğru geçmeye çalıştığı sırada battığını aktaran Isha, gemide bulunan 6 mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.
Isha, kaza nedeni ile Khor Abdullah Kanalı’ndaki gemi geçişlerinin etkilemediğini belirtti.

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