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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

- KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

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( ANKARA ) ANKARA

Bild Kabil Kabiliyet 


- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na güdüm kitleri teslimatlarına devam edildiğini bildirerek, Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarının yapıldığını bildirdi. Demir, açıklamasında, "Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz. Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yapıldı" ifadelerini kullandı. (MH-
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