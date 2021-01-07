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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kestiği hindi canından etti

Kestiği hindi canından etti

Olay yeri ekip çalışmaları

İlk Müdahale Hastane Ameliyat 

-Şahsın fotoğrafı

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da hindi kestikten sonra bıçağın üzerine düşerek ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Doğanşehir ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 yaşındaki 4 çocuk babası Mustafa Dinçer Adana'da bulunan çocuklarına götürmek için komşusunda evlerinin bahçesinde daha önceden almış olduğu hindiyi kesmesinde yardımcı olmasını istedi. Komşusu ile bahçede hindiyi kesen Dinçer, temizlediği hindiyi eve götürmek isterken, bahçede bulunan demir bir kancaya ayağı takılarak elindeki bıçağın üzerine düştü. Bıçağın göğsüne saplanması sonucu yaralanan şahıs bıçağı bulunduğu yerden çıkardıktan sonra gittiği evinde kanaması devam edince yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan şahıs daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Dinçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. (LO-Y)
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