Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kestiği ağacın altında kalıp hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalıp hayatını kaybetti

- Olay yeri

Sağlık Ekipleri 

-- Jandarma ekiplerinin güvenlik çemberi
-- Durdu Topçu'nun ambulansa alınması
-- Ağaçtan detay görüntüler
-- Durdu Topçu'nun kestiği dallar
-- Durdu Topçu'nun şapkası
-- Ambulansın köyden ayrılması
-- Durdu Topçu'nun fotoğrafı

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Süleymanbeyler Köyü Hacıulu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 63 yaşındaki Durdu Topçu, bu gün akşam saatlerinde tarlasında bir hafta önce kestiği ağacın dallarını kesmeye çalışırken altında kaldı. Ağır yaralanan Topçu’yu gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Durdu Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelediği 2 çocuk babası Topçu’nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından talihsiz adamın cansız bedeni ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durdu Topçu'dan geriye kestiği ağacın yanında duran şapkası kalırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (VK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı