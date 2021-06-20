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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Kestel’de çocuklar tiyatro oyunu ile eğlendi

Kestel’de çocuklar tiyatro oyunu ile eğlendi

ÇOCUKLARIN İÇERİ GİRMESİ

Çocuk Oyunları Çocuk Oyunu Tiyatro Oyunu Çocuk Tiyatrosu Tiyatro Oyuncusu 

-OYUNDAN DETAYLAR
-FARKLI AÇILAR
-ÇOCUKLARLA RÖPORTAJ

( BURSA ) BURSA

- Korona virüs tedbirleri dolayısıyla uzun süre evlerinde kalan çocuklar için yeni normalleşme süreciyle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyen Kestel Belediyesi, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ara verilen sosyal ve kültürel etkinlikleri yeniden düzenlemeye başladı.
Kestel Belediyesi tarafından pandemi sebebiyle uzun süre evde kalan çocuklar için çocuk tiyatrosu düzenlendi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuk tiyatro oyunu yer aldı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna yüzlerce çocuklar ve velileri katıldı.
Müzik dinletilerinin de yer aldığı çocuk oyunu salonu dolduran çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Kestel’de yaşayan çocukların tiyatroya olan ilgisinin altını çizen tiyatro oyuncusu Hamza Berber, “Kestel’de yaşayan çocuklarımız, çocuk oyunlarına çok ilgili. Şöyle söyleyebilirim sahnedeki oyunu gözlerini kırpmadan izlediler. Çok keyifli ve çok eğlenceliydi bizler için. Uzun zaman ara verdiğiniz için çok heyecanlı geldik buraya, gördük ki çocuklarımız da aynı heyecanı bizlerle paylaşıyor. Kendi adıma söylemem gerekirse çok mutlu oldum çocuklarla buluştuğum için umarım onlarda eğlenmiştir. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve ekibine bu tarz etkinliklere önem gösterdiği için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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