Kestel Belediyesi’nden selzede çiftçilere gübre desteği

-Gübrelerden ve dağıtımdan detaylar



( BURSA ) -- Başkan Tanır, 23 ton gübreyi çiftçilere ulaştırdı BURSA



- Kestel Belediyesi ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği’nin (HAGEL) katkılarıyla, geçtiğimiz aylarda Kestel’de yaşanan sel afetinden etkilenen çiftçilere 23 ton gübre desteği verildi.

Bir taraftan koronavirüs salgınına karşı etkin bir dezenfeksiyon ve vatandaşlara yönelik sosyal destek programlarını kesintisiz sürdüren Kestel Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yaşanan sel afeti sebebiyle olumsuz etkilenen çiftçileri unutmadı. Kestel Belediyesi ve Bursa HAGEL ortaklığı ile gerçekleşen proje kapsamında, sel sebebiyle mağdur olan ve ilgili birimlere müracaat eden tüm çiftçilere, toplamda 23 Ton gübre desteği verildi.

Gübreler, Kestel Belediyesi’nin organizasyonuyla çiftçilere teslim edildi. Gübre dağıtımında bulunan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, her zaman çiftçi ve tarım işçilerinin yanlarında olduklarının altını çizdi. Projeye ilişkin konuşan Başkan Tanır, ‘’Geçtiğimiz aylarda maalesef, sel afetleriyle karşı karşıya kalmıştık. Bu afetten sonra, yetkili birimlere müracaat edip, destek isteyen çiftçilerimize yönelik bir proje gerçekleştirdik. Bu kapsamda Bursa HAGEL ile ortak bir çalışma yaparak, 250’şer kilo olmak üzere toplamda 23 ton gübremizi çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Afetin ilk anından itibaren Kestel Belediyesi olarak yoğun ve titiz bir çalışma başlattık. Selin getirmiş olduğu artıkların temizlenmesi daha sonra yaraların sarılmasıyla ilgili hem İlçe Belediyelerimiz, hem Büyükşehir Belediyemiz hem de devletimizin tüm imkanları hemşehrilerimizin yanındaydı. Çiftçimizin yaralarına bir nebze olsun merhem olabilmek için böyle bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz’’ diye konuştu.

(BÖ-MŞ)



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