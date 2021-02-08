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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’dan istihdam ziyareti

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’dan istihdam ziyareti

Röportajlar

Fabrika 

-İstihdam günlerinden görüntüler
-Fabrika ziyaretinden görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ortak projeleri ile istihdama büyük destek veren firmaya teşekkür ziyaretinde bulundu. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile istihdam seferberliği adına ortaklık kurduğu Göliplik Tekstil Şeremet Firması’na ziyarette bulundu. İnegöl ilçesindeki fabrikaya gelen Başkan Tanır, Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şeremet ve Personel Müdürü Özdemir Erdal ile bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgiler alıp fabrikayı gezdi. Ziyaretin ardından konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Belediyemiz ortaklığıyla, ilçemizde istihdama yönelik yapmış oldukları çalışmalardan dolayı firmaya teşekkür ziyaretinde bulunduk. Şuana kadar ilçemizde iş ihtiyacı bulunan 50 hemşehrimizin işe alımını gerçekleştirdiler. Önümüzdeki günlerde 100 hemşehrimizin işe alımını gerçekleştirecekler. Hemşehrilerimizin, içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde bir iş ve aş sahibi olması adına bizlerde çalışmalarımızı yoğunlukla yürütüyoruz. Bizler, Kestel Belediyesi olarak her zaman işçimizin ve işverenimizin destekçisi olmaya ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam çağrısına, duyarlılık göstermeye devam edeceğiz.’’ dedi.
Yaşanan bu zorlu sürecin altından ancak el birliği ile kalkılabileceğini belirten Personel Müdürü Özdemir Erdal, yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi; ‘’Firmalarımıza 150 personel daha kazandırarak, ülkemizin istihdamına ve ekonomisine katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen Kestel Belediyesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum. İlk olarak 50 personelimizin işe alımını gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de 100 personelimizi de Kestel ilçemizden istihdam etmeyi planlıyoruz. Bu zorlu pandemi sürecini, el birliği ile atlatacağız.’’ (BÖ-MŞ)
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