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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kestane toplarken kaybolan kadın bulundu

Kestane toplarken kaybolan kadın bulundu

Arama ekiplerinin araçla gitmesi,

Yaşlı Kadın En Yaşlı Kadın Ormanlı Harekete Geç Şili 

-Yaşlı kadının bulunup ateş başında oturması,
-detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Beyköy beldesinde gün içinde ormanlık alana kestane toplarken kaybolan kadını AFAD, Jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan arama sonucu gece yarısı bulunarak ailesine teslim edildi. Olay Düzce’nin Beyköy Beldesi Derdin Köyü’nde meydan geldi. Sabah 08.00 sıralarında kestane toplamak için ormanlık alana giden 55 yaşındaki Ş. A. isimli kadın akşam saatlerinde geri dönmeyince ailesi durumu Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, Jandarma ve arama kurtarmadan oluşan 36 kişilik ekip bölgede yolunu kaybeden kadını aramaya başladılar. Ş. A. isimli kadın gece yarısı Derdin Köyü Hamamdağı mevkiinde ki ormanlık alanda bulundu. Havanın soğuk olması nedeniyle üşüyen yaşlı kadın için ateş yakılırken, arama ekiplerinin yanında bulunan oğlu Enes A. annesini görünce gözyaşlarını tutamadı.
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