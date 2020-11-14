-yaşanan panik

-pakistana ait tanklar



( KEŞMİR ) - Keşmir'de Hindistan-Pakistan gerilimi tırmanıyor- Çatışmalarda bilanço arttı: 16 ölü, 35 yaralı KEŞMİR



- Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) karşılıklı saldırılarda şu ana kadar 16 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı. Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) Hindistan-Pakistan arasındaki gerilim tırmanıyor. Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya ve halkla ilişkiler kanadı Hizmetler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) bugün yapılan açıklamada, dün Hindistan'a ait birliklerin Keşmir Kontrol Hattı'nda yer alan yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Saldırılarda yaralanan sivil sayısının ise 30'a ulaştığı belirtilirken, ayrıca 5 askerin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan ordusunun ateşkes ihlaline verdiği karşı saldırıda Hindistan'ın askeri açıdan "önemli kayıplar" yaşadığı belirtildi. Hint yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise çatışmalarda 6'sı sivil, 3'ü asker, 1'i sınır muhafızı olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.



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