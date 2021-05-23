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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Keşmir'de çilek hasadı yapan çiftçiler, koronavirüs kısıtlamalarından endişeli

Keşmir'de çilek hasadı yapan çiftçiler, koronavirüs kısıtlamalarından endişeli



: - Çilek hasadından detaylar - Çiftçi Muhammed Amin ile röportaj - Çiftçi Manzoor Ahmad ile röportaj - Toplanan çileklerin paketlenmesiHİNDİSTAN - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'deki çiftçiler çilek hasadına başladı.
Sezonun ilk mahsullerini toplayan çilek yetiştiricileri, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle hasadı gerçekleştirilen ürünlerin satışının zorlaşacağından endişe ediyor.

Koronavirüs Asad Çilek Hasadı Trol 

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