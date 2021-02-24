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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kadın hırsız tutuklandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kadın hırsız tutuklandı

-Şahısların emniyetten çıkarılması

Hapis Cezası Hırsız Kadın Hırsız Avcılık Yakalama Emri 

--Şahısların götürülmesi
--Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kadın hırsız tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından hakkında Kayseri, Yahyalı ve Pınarbaşı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçu ve hırsızlık’ suçlarından yakalama emri ile aranan ve 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. (39) ile Konya Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan H.S.(22) isimli şahısların yakalanmasına yönelik arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mah. 45. Sokakta adreslerde yapılan aramalar neticesinde, arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kadın hırsız yakalandı. Yakalanan şahıslar alınan ifadelerinin ardından tutuklanarak, Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. (EK
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